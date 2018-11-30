بيومي فؤاد يكشف سبب وجوده بكل الأعمال الفنية.. فيديو

كشف الفنان بيومي فؤاد، سبب الإقبال الكبير على التعاقد معه؛ للمشاركة في كافة الأعمال الدرامية والسينمائية"، قائلا: "مبعملش مشاكل عند التعاقد، ومليش أي طلبات، وبكون عايز أمثل فقط".



وأضاف " فؤاد" في حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، قائلا:" لما حد يظلمني؛ ما أشتغلش معه مرة أخرى، ولكنني لا أتسبب في مشاكل على الإطلاق".



وتابع: "بحب بداياتي الفنية في مسلسل «موجة حارة»، وشخصية الدكتور ربيع في مسلسل «الكبير أوي»، ومعتقدش إنه سيتم الإعداد لجزء سادس من المسلسل".