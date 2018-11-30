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توك شو

المالية: إقرار قيمة ثابتة لـ الجمركي سببه تقلب أسعار الدولار

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 11:55 م
وزير المالية محمد
وزير المالية محمد معيط
حمزة شعيب
علق الدكتور محمد معيط وزير المالية على المطالبات بمنع استيراد "التوك توك" قائلًا: " استيراد سلعة عن غيرها ليس قرار وزارة المالية ولكن اختصاص وزارة التجارة والصناعة؛ وهي من ترسل لنا منع استيراد سلعة محددة"، موضحًا أن وزارة المالية هي منفذ لقرار وزارة الصناعة.

وأوضح "معيط"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc"، والمذاع على فضائية "dmc"، مساء الجمعة، أن مدخلات الإنتاج تعامل بالدولار الجمركي وقيمته الآن 16 جنيه لدعم الصناعة وتوفير فرص عمل، معلقًا:" إحنا عايزين نعطي ميزة عشان نشغل عمالة تفتح بيوت وتسترزق وتكسب بالحلال، لكن لوعايز تشتري من الخارج وتطرح في السوق يبقى تاخد الدولار بسعر السوق".

وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن استمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية 16 جنيهًا بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31-12-2018.


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