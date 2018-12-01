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محافظات

محافظ الفيوم يفتتح معرض حزب مستقبل وطن للسلع الغذائية اليوم.. صور

السبت 01/ديسمبر/2018 - 02:16 ص
محافظ الفيوم يفتتح
محافظ الفيوم يفتتح معرض حزب مستقبل وطن للسلع الغذائية اليوم
الفيوم - نبيل أبو السعود
يفتتح اللواء عصام سعد محافظ الفيوم اليوم السبت، معرض السلع الغذائية المخفضة الذى ينظمه حزب مستقبل وطن بالفيوم بقياده المهندس عبد القادر الجارحى امين عام الحزب بالفيوم ويشرف على تنظيمه أحمد تيسير رئيس أمانة قطاع الأعمال بالحزب .

ويضم المعرض كميات كبيرة من السلع الغذائية من لحوم وخضر وفاكهة وغيرها بأسعار مخفضة تصل بنسبة اقل من المعروض بالأسواق إلى 30%.

وسيتم افتتاح المعرض أمام جمعية الشبان المسلمين بالفيوم اليوم السبت بحضور محافظ الفيوم اللواء عصام سعد والنواب و قيادات وأعضاء الحزب والوحدات الحزبية بالقرى والمراكز.
محافظ الفيوم يفتتح معرض حزب مستقبل وطن للسلع الغذائية اليوم.. صور
محافظ الفيوم يفتتح معرض حزب مستقبل وطن للسلع الغذائية اليوم.. صور
محافظ الفيوم يفتتح معرض حزب مستقبل وطن للسلع الغذائية اليوم.. صور
محافظ الفيوم يفتتح معرض حزب مستقبل وطن للسلع الغذائية اليوم.. صور
محافظ الفيوم يفتتح معرض حزب مستقبل وطن للسلع الغذائية اليوم.. صور
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