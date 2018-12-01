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رياضة

صراع مرتقب بين التأمين والسكة الحديد في مواجهات مجموعة القاهرة بالقسم الثالث

السبت 01/ديسمبر/2018 - 09:47 ص
صدى البلد
عبدالله هشام
تقام اليوم السبت، مواجهات شرسة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا، ضمن منافسات المجموعة السادسة "القاهرة" بدوري القسم الثالث، وتأجلت مباراة البلاستيك والقومي، وذلك لاشتراك لاعبي البلاستيك في منتخب الكرة الشاطئية.

وجاءت المواجهات كالتالي :-

التأمين vs السكة الحديد 

نادى اسكو vs الاتصالات 

اتحاد الشرطة vs مركز شباب الأميرية 

منشية ناصر vs الماظة

بهتيم vs الغابة 

العبور vs المرج 

وجاء ترتيب المجموعة كالتالى :-

1- السكة الحديد : 30 نقطة
2- البلاستيك : 29 نقطة
3- الاتصالات : 28 نقطة
4- اتحاد الشرطة : 27 نقطة
5- مصر للتأمين : 24 نقطة
6- الماظه : 24 نقطة
7- بهتيم : 22 نقطة
8- الغابة : 17 نقطة
9- العبور : 16 نقطة
10- القومي : 14 نقطة
11- الأميرية : 13 نقطة
12- المرج : 13 نقطة
13- ايسكو : 9 نقاط
14- منشية ناصر : نقطة وحيدة.
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صراع مرتقب بين التأمين والسكة الحديد في مواجهات مجموعة القاهرة بالقسم الثالث

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