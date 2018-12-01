طب أمراض النوم.. ورشة عمل بـ طب طنطا.. صور

نظم قسم الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة طنطا ورشة عمل حول طب أمراض النوم، تحت رعاية الدكتور مجدى عبد الرؤوف سبع، رئيس الجامعة، والدكتور عمرو زعير، القائم بأعمال عميد الكلية ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.



وانعقدت ورشة العمل بحضور الدكتورة هدى بحر، رئيس القسم، والدكتور أمجد عبد الرؤوف، أستاذ الأمراض الصدرية وعميد الكلية السابق، والدكتور أيمن عبد الظاهر، أستاذ الأمراض الصدرية بالكلية.



كما شارك الدكتور مجدى الحفناوي، نقيب الأطباء بالغربية، والدكتورة نيفين ذكى، أستاذ مساعد الأمراض النفسية والعصبية بكلية الطب جامعة المنصورة، والدكتور يوسف منصور، والدكتور أشرف الشورى، أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة الزقازيق.

