وزيرا التعليم والاستثمار يتفقدان فصول المدرسة اليابانية بالعبور







يقوم الان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار الى بجولة تفقدية على فصول المدرسة المصرية اليابانية بالعبور



تأتي هذه الجولة على قبل دقائق من انطلاق فعاليات الحفل الرسمي لافتتاح المدرسة



وقد استقبل الوزيران تلاميذ رياض الاطفال بالمدرسة ، الذين وقفوا في صفين في مدخل المدرسة حاملين العلمين المصري و الياباني



جدير بالذكر انه من المقرر ان يحضر الاحتفال ايضا علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، والسفير الياباني ماسيكي نوكي ، و يأتي هذا الإحتفال تزامنا مع إحتفال دوله اليابان بعيد ميلاد الإمبراطور الياباني أكي هيتو 85 .



