كلوب: مدربو البريميرليج لا يحترمون ليفربول

حمل يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، مدربي الفرق الإنجليزية مسؤولية سيطرة مانشستر سيتي على صدارة الدوري الإنجليزي، خلال آخر موسمين، وخسارة ليفربول العديد من النقاط في البريميرليج.



وقال كلوب في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس":" الكثير من فرق الدوري الإنجليزي تعطي مانشستر سيتي احترامًا زائدًا، وهو ما يتسبب في هزيمتهم بنتائج ثقيلة".



وأضاف:" لكني لا أجد نفس الاحترام، عندما تواجه هذه الفرق ليفربول، والتي تبدو اشرس هجوميًا اعتمادًا على الهجمات المرتدة".



ويستعد ليفربول لمواجهة إيفرتون، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 14، في بطولة الدوري الإنجليزي.



يذكر أن مانشستر سيتي يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ 35 نقطة، بفارق نقطتين عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

