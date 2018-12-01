ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ولي العهد السعودي يبدأ زيارة رسمية للجزائر غدا تستمر يومين

السبت 01/ديسمبر/2018 - 07:03 م
صدى البلد
أ ش أ
يبدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، زيارة رسمية للجزائر غدا الأحد، تستمر يومين على رأس وفد رفيع المستوى.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية اليوم السبت إنه "في إطار العلاقات الأخوية المتينة التي تربط الجزائر والمملكة العربية السعودية، يؤدي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع زيارة رسمية للجزائر يومي 2 و3 ديسمبر 2018 على رأس وفد عالي المستوى يضم أعضاء في الحكومة ورجال أعمال وشخصيات سعودية بارزة".

وأوضح البيان أن هذه الزيارة تهدف لتوطيد العلاقات المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، كما ستسمح بإعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي وتجسيد مشاريع الشراكة والاستثمار وفتح آفاق جديدة لرجال الأعمال من أجل رفع حجم التبادل التجاري وتوسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وأضاف البيان أن هذه الزيارة ستعطي زخما متجددا لمختلف اللجان الثنائية المنبثقة عن اجتماع الدورة الثالثة عشر للجنة المشتركة الجزائرية-السعودية، المنعقدة بالرياض في أبريل الماضي، والتي توجت بالتوقيع على عدة اتفاقيات للتعاون.

وأكدت الرئاسة الجزائرية أن زيارة ولي العهد السعودي ستكون فرصة للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن المسائل السياسية والاقتصادية العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في بعض الدول الشقيقة، إضافة إلى تطورات سوق النفط".
loading...

ترشيحاتنا

كيف أصبح ماكرون مكروها من فقراء فرنسا ..فيديو

جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب 450 كجم من البانجو

قطار مانشستر سيتي يدهس بورنموث و يغرد وحيدًا في صدارة البريميرليج ..فيديو

عامر حسين: مؤجلات الأهلي ستلعب في يناير

الغوغاء يحرقون أشهر متاحف باريس.. صور

ننشر نسب الزيادة في أسعار السيارات بعد رفع الدولار الجمركي.. فيديو

مؤمن زكريا يشكر المدير الفني لشباب الأهلي

امتنع.. عن تناول البطاطس المقلية فورا لهذه الأسباب الخطيرة

عامر حسين: الدوري لن ينتهي قبل مايو .. وأزمة كبيرة للأندية بسبب أمم أفريقيا

الحكم يحرم بتروجيت من هدف التعادل أمام الأهلي

أهم المحطات في حياة جورج بوش.. صور

محافظ أسوان يكشف كواليس استعدادات منتدى شباب إفريقيا وعروض المستثمرين.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الغوغاء يحرقون أشهر متاحف باريس.. صور

اللون الفوشيا يزيد من أناقتك في الشتاء.. صور

شاهد .. إطلالة ملك قورة خلال عقد قران شقيقتها

وزير النقل يفاجئ طلاب المدرسة الفنية الصناعية بمعهد وردان.. صور

أهم المحطات في حياة جورج بوش.. صور

فيديو

محافظ سوهاج: نواجه التعديات بكل قوة وهذه خطواتنا لحل مشكلة القمامة.. فيديو
الاهلي يتقدم على بتروجيت بهدف احمد الشيخ فى الشوط الاول.. فيديو
محافظ دمياط تعلن عن أول مشروع صحي للقمامة بالمحافظات وطريقة عمله.. فيديو
محافظ أسوان يكشف كواليس استعدادات منتدى شباب إفريقيا وعروض المستثمرين.. فيديو
محافظ دمياط تكشف لصدى البلد عن استعداداتها للقاء الرئيس السيسي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟