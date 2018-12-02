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اقتصاد

الوحدة الاقتصادية العربية تطلق مبادرة لدعم الاقتصاد الرقمي برعاية ولي عهد أبو ظبي

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 12:35 ص
صدى البلد
محمد يحيي و محمد صبيح
اعلن الدكتور علي الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، عن اطلاق مبادرة لدعم الاقتصاد الرقمي تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد إمارة أبوظبي بدولة الامارات العربية ونائب قائد القوات المسلحة الإماراتية؛ مؤكدا ان تلك المبادرة تعزز الشمول الرقمي و تطور البنية التشريعية و التكنولوجية لتحقيق التنمية الاقتصادية عربيا.

وأوضح " الخوري" في تصريحات له اليوم علي هامش اجتماعات المجلس بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي، أن تفعيل مبادرة الشمول المالي يعزز التنمية الاقتصادية والاستثمار ويفتح أسواق جديدة بما يعزز المزيد من فرص العمل الجديدة للقضاء علي الركود الاقتصادي عربيا، بالاضافة لتفعيل دور التقنيات الحديثة في المعاملات الاقتصادية والمالية.

وأشار " الخوري" إلي أن حجم استثمارات المكتب الإنمائي للأمم المتحدة بالدول العربية تبلغ مليار دولار موجهة لتمويل الحكومة الإلكترونية.

وكشف " الخوري" عن اعداد استراتيجية للاقتصاد الرقمي العربي سيتم الافصاح عنها خلال مؤتمر دولي سيتم استضافته بمدينة أبوظبي في منتصف الشهر الجاري، تمهيدا لعرضها في قمة القادة العرب بتونس في مارس المقبل.

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