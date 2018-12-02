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عمرو الليثى يشيد بمدير مدرسة في قنا يشارك فى أعمال النظافة

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 01:04 ص
صدى البلد
محمد القاضي
قال الإعلامى الدكتور عمرو الليثى، خلال تقديمه برنامج "واحد من الناس"، عبر فضائية "النهار"، إن من الظواهر الحضارية الجميلة هى قيام بعض مديرى المدارس للعمل بايديهم لكي يكونوا قدوة للتلاميذ والمدرسين.

وأضاف الليثى: «شاهدت صور على السوشيال ميديا معبرة جدا للاستاذ عبد الراضى محمد الرفاعى مدير إحدى المدارس الابتدائية المشتركة بقنا وهو شايل الفاس مع أولاده التلاميذ بيزرعوا ويعملوا تشجير للمدرسة».

وأردف: «وقبل كدة شاهدت مديرو مدارس بيقوموا بأنفسهم برفع المخلفات من حوش المدرسة وبينظفوا بايديهم المدرسة لمواجهة النقص فى عمال النظافة».

وأشاد "الليثى"، بتلك المشاهد الرائعة والتى تُعطى معانى وقيم ايجابية عظيمة، معقبا: «الشغل مش عيب، والقدوة ممكن تعلمنا حاجات وأشياء كثيرة فى الحياة، وياريت الصورة دى نشوفها مش بس فى المدارس».

وعرض "الليثى"، نفس المشهد الايجابى من خلال عدد من الشباب وطلبة المدارس فى حى المساعيد غرب العريش، من خلال حملة لتنظيف الحى تحت عنوان "حينا احلى" وقاموا برفع الرمال والمخلفات من الشوارع وجملوا الارصفة وشارك فى الحملة قيادات من التربية والتعليم ومجلس المدينة.
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