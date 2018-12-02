اليوم.. تشيلسي يواجه فولهام في مهمة سهلة بالبريمرليج

يستضيف فريق تشيلسي نظيره فولهام، اليوم، الأحد،في تمام الثانية ظهرًا، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريمرليج".





ويسعى البلوز في مباراة اليوم، لتخطي الهزيمة التي تلقاها الجولة الماضية أمام توتنهام بنتيجة 3-1، ويأمل في تحقيق الفوز وخطف النقاط الثلاث من فولهام الذي يعاني منذ بداية الموسم.





وخاض تشيلسي 13 مباراة حتى الآن في البريمرليج، وتمكن من الفوز في 8 مباريات بينما تعادل 4 مباريات، وخسر مباراة واحدة.



