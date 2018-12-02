الحكومة الفرنسية: ندرس إعلان الطوارئ لمنع تكرار الشغب

قال بنجامين جريفو، المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، إن البلاد ستدرس فرض حالة الطوارئ للحيلولة دون تكرار مشاهد الشغب التي تعد أسوأ الاضطرابات المدنية منذ أكثر من عشر سنوات، داعيًا المحتجين السلميين إلى التفاوض.





وأضاف جريفو لراديو أوروبا 1 " فى تصريحات اليوم، علينا التفكير في الإجراءات التي يمكن اتخاذها حتى لا تتكرّر هذه الوقائع".





وردًا على سؤال عن إمكانية فرض حالة الطوارئ، ذكر جريفو، أن الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الداخلية يناقشون كل الخيارات المتاحة لهم خلال اجتماع اليوم الأحد.





كان وزير الداخلية الفرنسي قد أكد أنه مستعد لدراسة إعلان حالة الطوارئ في البلاد.



