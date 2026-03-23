أول ظهور لمنة عرفة بعد تعرضها لوعكة صحية

شاركت الفنانة منة عرفة جمهورها صورة جديدة في أحدث ظهور لها بعد تعرضها لوعكه صحية وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

و خطفت منة عرفة الانظار بإطلالة شتوية لافته ،مما حازت الصوره علي اعجاب متابعيها.

وكانت قد أعلنت الفنانة منه عرفة تعرضها لـ وعكة صحية شديدة، داعية الشفاء من الله.

ونشرت منه عرفة صورة لها من داخل المستشفى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام خلال خاصية.

وكتبت منه عرفة:"اللهم استودعتك نفسي وصحتي ف يارب اشفني و عافني و ارح جسدي ولا تحملني ما لا طاقة لي به".