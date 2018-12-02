محافظة الدقهلية: الأولوية للحفاظ على أملاك الدولة

قرر الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، إحالة جمال الباز، مدير وحدة المتغيرات المكانية بمدينة جمصة للتحقيق، لتقاعسه أداء المهام المكلف بها.





جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الدقهلية الذي عقد صباح اليوم برئاسته لبحث المتغيرات المكانية في مراكز ومدن المحافظة والوقوف على الجهود المبذولة للحفاظ على أملاك الدولة وحضره المهندس مختار الخولي السكرتير العام للمحافظة واللواء أحمد رأفت السكرتير العام المساعد ومديري الإدارات الهندسية وأملاك الدولة ومركز المعلومات ووحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.





وأكد "شاروبيم"، أن استرداد أملاك الدولة يعد من الأولويات على أجندة العمل في محافظة الدقهلية، مضيفا أنه سيقدم كل الدعم سواء بالافراد أو المعدات لوحدة المتغيرات المكانية حتى تتمكن من القيام بعملها في رصد أي تغييرات تتم على الأراضى.





وتابع محافظ الدقهلية: "اننا نعمل من خلال الخرائط التي تم إعدادها بواسطة القوات المسلحة من خلال هيئة المساحة العسكرية باعتبارها الأدق والمعتمدة".



