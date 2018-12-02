سقوط طالبين أسفل عجلات قطار خط منوف ــ طنطا

تعرض طالبان لإصابات بالغة بعد سقوطهما علي شريط السكك الحديدية أسفل قطار منوف - طنطا.





تلقى اللواء سمير أبو زامل مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بسقوط شابين علي شريط السكة الجديد خط منوف طنطا.





وعلي الفور دفعت إسعاف المنوفية، برئاسة الدكتور أمجد عبد الحميد مدير مرفق إسعاف المحافظة، بسيارتى إسعاف تحت إشراف شادى نبوى البدرى مشرف عام إسعاف المحافظة.



