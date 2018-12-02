قناة السويس تنجح في تثبيت كوبري الشط بالسويس.. صور

نجحت هيئة قناة السويس في تثبيت كوبري الشط العائم بمنطقة الشط شمال مدينة السويس، اليوم الاحد، ليصبح الكوبري العائم رقم 7 في سلسلة الكباري العائمة التي قامت ترسانة بورسعيد البحرية ببنائها خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك بعد انهاء استعادتها النهائية لقطر الكوبري من بورسعيد إلي موقع تركيبه بالسويس.



وحصل موقع صدي البلد علي الصور الاولي لتركيب وتثبيت الكوبري حيث قال المهندس السيد بخيت نائب مدير الترسانات بهيئة قناة السويس أن التشغيل التجريبي لكوبري الشط سيبدأ خلال أسبوع من بداية انهاء اجراءات تجريبه.



ويضيف:" يبلغ طول الكوبري العائم حوالي 250 مترا، بخلاف طول الأجزاء الخرسانية الثابتة علي كلا الضفتين الشرقية والغربية، والكوبري مزود بوسائل إضاءة يتم تشغيلها بالطاقة الشمسية، ويتم فتح وغلق الكوبرى بواسطة عدد/3 ماكينات رئيسية تقوم بتشغيل عدد/3 رفاصات للتغلب علي شدة التيار في منطقة تشغيل الكوبري".



وقامت ترسانة بورسعيد البحرية بوضع التصميمات الكافية للتغلب علي سرعة وقوة التيار من جهة وعلي الفروق الكبيرة بين ارتفاع المياه اثناء المد والجزر من جهة أخري والتي تصل إلي أكثر من 2 متر، ومن المعلوم أن الكوبري العائم مكون من ثلاث بنتونات متصلة ببعضها بواسطة مفصلات صلب ممتدة إلي داخل التقويات الطولية للبنتونات.