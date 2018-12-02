استجابة للأهالي محافظ المنوفية يتفقد البحر الفرعوني .. صور

تفقد اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية قرية كفر العشري التابعة لمركز ومدينة منوف.



تفقد منطقة البحر الفرعوني إستجابة لمطالب أهالي القرية رافقه خلالها طارق الوراقي رئيس مركز ومدينة منوف وسوسن طايل وكيل وزارة الشباب والرياضة والمهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورئيس الجهاز التنفيذي بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية.



أكد محافظ المنوفية أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولي من أعمال تطوير وتأهيل محطة معالجة الصرف الصحي بمنوف بطاقة 10 آلاف متر يوميًا وسيتم تسليمها ودخولها الخدمة خلال شهر من اليوم وهو ما يساهم في منع تصريف المياه الخارجة من المحطة المعالجة للبحر الفرعوني.



وفى ذات السياق عقد محافظ المنوفية لقاءًا مفتوحًا بالأهالي بمركز شباب كفر العشري للإستماع إلى مطالبهم وشكواهم والعمل علي حلها، حيث طالب الأهالي محافظ المنوفية بضرورة تطهير البحر الفرعوني من ورد النيل والمخلفات حفاظًا علي الثروة السمكية بالمنطقة والتي تعد مصدر زرقهم اليومى ، ووجه المحافظ المعنيين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والعرض عليه حفاظا علي الصالح العام.



كما طالب الأهالي محافظ المنوفية بضرورة إدخال خدمة الصرف الصحي للقرية، حيث أكد المحافظ علي أن خدمة الصرف الصحى تتم وفق خطة زمنيه محدده علي مستوي الجمهورية ، مشيرًا إلى أنه سيتم إدراج القرية في الخطة وفق الجدول الزمني المحدد لها ، فيما استمع محافظ المنوفية لشكوي مواطنة تتضرر من سقوط سقف منزلها وعلي الفور وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ورئيس المدينة بسرعة إعادة تسقيف المنزل مرة أخري مراعاة لظروفها المالية، كما طالب الأهالي من المحافظ بفتح فصل رياض أطفال بمدرسة كفر العشري الإبتدائية المشتركة، ووجه المحافظ بنزول لجنة من مديرية التربيه والتعليم لدراسة الموضوع واتخاذ اللازم حفاظًا علي العملية التعليمية بالقرية.



من جانبه أكد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية علي حرصه بالتواجد الميداني الدائم فى الشارع بين المواطنين للإطلاع على مشاكلهم وسرعة الاستجابة الفورية لمطالبهم وفق اللوائح والقوانين ، مطالبهم بضرورة التكاتف والعمل الجماعي ومشاركة الجهاز التنفيذي للنهوض بكافة قطاعات المحافظة.





