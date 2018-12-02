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الإمارات تحتفل بعيدها الوطني الـ 47 بمشروعات تنموية عملاقة.. فيديو

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 08:35 م
صدى البلد
أيمن سيد
احتفلت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بيومها الوطني الـ47 الذي يصادف الثاني من ديسمبر.

وأكد التلفزيون الرسمى الكويتي، أن احتفالات هذا العام تأتى تزامنًا مع احتفاء الإمارات بالذكرى المئوية لولادة صاحب نهضتها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وما حققته من إنجازات ملهمة على صعيد العمل الدبلوماسي، وتقدم جواز السفر الإماراتي في الترتيب العالمي لأقوى جوازات السفر في العالم.

ففى الجانب الاقتصادي حافظ الاقتصاد الإماراتي على نموه المتوازن خلال عام 2018 على الرغم من كثرة التحديات والمتغيرات الاقتصادية عالميا، حيث توقع مصرف الامارات المركزي أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 2,8 بالمائة عام 2018.

وبلغت نفقات الميزانية الاتحادية للسنة المالية 2018 نحو 53 مليارا و369 مليون درهم، بعد احتساب الاعتماد الإضافي للميزانية الذي صدر بمرسوم بقانون اتحادي رقم/6/ لسنة 2018.

وحظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب الأكبر من ميزانية عام 2018 بمخصصات تزيد على نصف إجمالي الميزانية وبمبلغ قدره 26,3 مليار درهم.

ودشنت في الإمارات جملة من المشاريع الإنمائية الضخمة التي أسهمت في تحسن مستوى جودة الخدمات المقدمة للجمهور وخلقت الآلاف من فرص العمل، وتركزت على المشروعات السكنية ومشاريع تطوير البنية التحتية التي تعتبرها الإمارات المفتاح الأساسي لبناء اقتصاد قوي ومزدهر ومستدام.

وتصدر مشروع "عالم وارنر براذرز أبوظبي" على صدارة المشاريع في قطاع السياحة وساهم في تعزيز مكانة جزيرة ياس في العاصمة الإماراتية كأحد أهم وجهات سياحة الترفيه في المنطقة بعد أن شهدت مشاريع استثمارية بمليارات الدولارات خلال السنوات القليلة الماضية.
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