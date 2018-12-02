وزير النفط العماني: أعتقد أن هناك توافقا لخفض الإنتاج

قال وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي اليوم الأحد إنه يعتقد أن هناك توافقا بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على ضرورة خفض إنتاج النفط.



وبسؤاله عما إذا كان يعتقد أن هناك توافقا بشأن خفض الإنتاج، قال للصحفيين "نعم أعتقد ذلك. تمتعنا بمزايا الخفض".



وأضاف أن سلطنة عمان مستعدة للانضمام إلى أي خفض تقرره أوبك وحلفاؤها الأسبوع المقبل. وقال "بالطبع كنا دوما نناصر الخفض".



ويجتمع وزراء النفط في أوبك في فيينا يوم الخميس ثم تجرى بعد ذلك محادثات مع المنتجين من خارج أوبك.