ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

مصرع سائق بعد إصابته بأزمة قلبية أثناء فرح فى ميت غمر

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 11:48 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
همت الحسينى
لقى سائق مصرعه إثر إصابته بأزمة قلبية أثناء حضوره أحد الأفراح بإحدى قرى ميت غمر.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة ميت غمر من مستشفى ميت غمر تفيد بوصول صبرى م ع ٣٧ عاما سائق ومقيم قرية حانوت بمركز زفتى غربية جثة هامدة .

وبالانتقال وبسؤال شقيقه قرر أنه أثناء تواجده بحفل عرس باحدى قاعات الأفراح بقرية بشلا بمركز ميت غمر واثناء توقفه وشقيقه أمام القاعة سقط مغشيا عليه وتوفى ولم يتهم احدا، وأكد التقرير أن سبب الوفاة سكتة قلبية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة بالواقعة.
loading...

ترشيحاتنا

احترس .. مكافأة الطفل بهذه الطريقة تدمر مستقبله

القبض على رئيس قطاع شبكات بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

الخطيب يصل مطار القاهرة بعد رحلة علاج في ألمانيا.. فيديو وصور

اختفاء 16 صيادا على مركب بخليج السويس في ظروف غامضة

محمد مرجان يكشف أسباب غياب هيثم عرابي عن صور تعاقد محمد محمود

الرجاء هايص وفيتا كلوب لايص بعد النهائي المثير للكونفدرالية.. صور

لقطات مرعبة .. فيل ثائر يدمر قرية هندية ويصيب قاطنيها

اتحاد الشجاعية: محمود السلمي لم ينضم للأهلي

الداخلية تفرج عن أقدم سجين عقب قضائه 45 عاما بالسجون المصرية .. صورة

مجلس إدارة الأهلي كامل العدد في استقبال الخطيب بمطار القاهرة

شعبة السيارات: تحرير الدولار الجمركي سيحرك أسعار الياباني والصيني والأمريكي 15%

هذه العادة تزيد من خطر الإصابة بالزكام خلال الشتاء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرجاء هايص وفيتا كلوب لايص بعد النهائي المثير للكونفدرالية.. صور

شاهد .. جاكت بـ2000 جنيه ارتدته 4 إعلاميات و3 فنانات في مناسبات مختلفة

إنقاذ سلاحف بحرية مهددة بالانقراض من شادر السمك بشبين الكوم.. صور

استجابة للأهالي محافظ المنوفية يتفقد البحر الفرعوني .. صور

بن زايد وحاكم دبي يشهدان الاحتفال الرسمي بيوم الإمارات الوطني.. صور

فيديو

باريس سان جيرمان يتعادل مع بوردو 2-2 ويستمر في صدارة الدوري الفرنسي.. فيديو
رانيا يوسف: صدمة بناتي أكثر شيء ضايقني في أزمة الفستان
صدى البلد داخل غرفة عمليات مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي.. فيديو وصور
صدى البلد في إحدى نقاط المسح الخاصة بمبادرة الرئيس 100 مليون صحة ..فيديو وصور
مبابي يسجل لـ بايس سان جيرمان في شباك بوردو وهو مصاب ويطلب التغيير ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟