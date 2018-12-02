مصرع سائق بعد إصابته بأزمة قلبية أثناء فرح فى ميت غمر

لقى سائق مصرعه إثر إصابته بأزمة قلبية أثناء حضوره أحد الأفراح بإحدى قرى ميت غمر.



تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة ميت غمر من مستشفى ميت غمر تفيد بوصول صبرى م ع ٣٧ عاما سائق ومقيم قرية حانوت بمركز زفتى غربية جثة هامدة .



وبالانتقال وبسؤال شقيقه قرر أنه أثناء تواجده بحفل عرس باحدى قاعات الأفراح بقرية بشلا بمركز ميت غمر واثناء توقفه وشقيقه أمام القاعة سقط مغشيا عليه وتوفى ولم يتهم احدا، وأكد التقرير أن سبب الوفاة سكتة قلبية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة بالواقعة.