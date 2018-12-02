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رياضة

الشجاعية الفلسطيني يعاتب الأهلي ويكشف تفاصيل توقيع ميسي العرب على بياض

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 11:53 م
صدى البلد
أحمد هاني
شن أبو هاني اليازجي، عضو مجلس إدارة نادي الشجاعية الفلسطيني، هجومًا ضاريًا علي النادي الأهلي؛ بسبب ضم القلعة الحمراء للاعب محمود سلمي الشهير بـ ميسي العرب دون علم النادي الفلسطيني. 

وقال "اليازجي"، في تصريحات لـ "صدى البلد": "للأسف لم يتم التعامل باحترافية فى موضوع انتقال اللاعب ولم يتم التواصل معنا كإدارة نادى اتحاد الشجاعية وعلمنا من خلال الإعلام والمواقع".

وتابع: "عندما تأكدنا من خبر توقيع اللاعب على بياض تواصلنا مع الكابتن علاء ميهوب وللأسف لم يرد علينا فأرسلت رسالة من هاتفي الخاص".

قلت له فيها: "مساء الخير يا كابتن علاء معاك الاستاذ نايف الحطاب زميلى عضو مجلس إدارة نادى اتحاد الشجاعية وعاودت الاتصال به ولكن للأسف لم يرد".

وأتم اليازجي كلامه، قائلًا: "لا يوجد لدينا أي أزمة فى احتراف اللاعب محمود سلمى فى النادى الاهلى المصرى وشرف لأى لاعب ارتداء فانلة الأهلى أو الزمالك أو أى نادٍ مصرى شقيق" .
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