إيبارشية حلوان والمعصرة تهنئ البابا تواضروس بعيد تجليسه الثالث عشر

تتقدم إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها، برئاسة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل أسقف الإيبارشية ورئيس دير القديس العظيم الأنبا برسوم العريان، بأسمى آيات التهنئة القلبية إلى قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بالعيد الثالث عشر لتجليسه على كرسي القديس العظيم مارمرقس الرسول.

وقد رفع نيافته وجميع أعضاء الإيبارشية من آباء كهنة وشمامسة وخدام ومجالس الكنائس والشعب المحب للمسيح، صلواتهم إلى الله طالبين أن يمنح قداسة البابا سنين عديدة وأزمنة سلامية مديدة، وأن يبارك خدمته المملوءة حبا وحكمة من أجل خير الكنيسة وشعبها.