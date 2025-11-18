صلاة قداس تذكار تجليس البابا تواضروس الثاني من كنيسة قانون الإيمان

تقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قداسا احتفاليا، الآن، بمناسبة تذكار تجليس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في إطار احتفالات الكنيسة بذكرياتها الروحية والكنسية التي تعبر عن مسيرة خدمتها عبر التاريخ.

تذكار تجليس البابا تواضروس

ويُقام القداس بمناسبة تذكار تجليس قداسة البابا تواضروس الثاني من كنيسة قانون الإيمان بأكاديمية مارمرقس القبطية بمركز لوجوس البابوي بوادي النطرون، بمشاركة عدد من أصحاب النيافة الآباء الأساقفة والكهنة والخدام، وبحضور جمع من أبناء الكنيسة.

ويأتي القداس في إطار الاحتفال السنوي الذي تحيي من خلاله الكنيسة ذكرى تجليس قداسة البابا تواضروس الثاني على كرسي مارمرقس الرسول، والذي جرى في الرابع من نوفمبر عام ٢٠١٢م، خلفًا للبابا الراحل شنوده الثالث، ليصبح البطريرك رقم 118 في تاريخ البطاركة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.