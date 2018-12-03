صحيفة صينية: يجب على الجميع التعامل بواقعية حول الاتفاق بين بكين وواشنطن

قالت صحيفة جلوبال تايمز الصينية الشعبية الواسعة الانتشار التي تصدرها صحيفة الشعب الرسمية الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الحاكم إنه يجب أن تتحلى توقعات الناس بالواقعية فيما يخص التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وبكين.



وتابعت في مقال افتتاحي: "على الشعب الصيني أن يتذكر أن المفاوضات التجارية الصينية الأمريكية متأرجحة. رؤية الصين الواسعة للإصلاح والانفتاح تدرك أن بقية العالم يفعل الأمور بشكل مختلف".



كما أن هناك أيضا اختلافات في الحسابات الصينية والأمريكية لما تم الاتفاق عليه.



وصرح البيت الأبيض أيضا أن الصين "مستعدة للموافقة" على صفقة لم تقرها من قبل لاستحواذ شركة كوالكوم الأمريكية على شركة إن.إكس.بي الهولندية لأشباه الموصلات "إذا أعيد طرحها".



ولم تشر وسائل الإعلام الرسمية الصينية بشكل يذكر لمسألة كوالكوم التي لم يتناولها وزير الخارجية الصيني خلال مؤتمر صحفي في بوينس أيرس مساء السبت.



وفي يوليو تخلت كوالكوم، أكبر شركة في العالم لتصنيع رقائق الهواتف الذكية، عن صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء إن.إكس.بي بعد أن فشلت في الحصول على موافقة الجهات التنظيمية في الصين لتصبح إحدى الضحايا البارزين للخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة.



وكانت الصين والولايات المتحدة قد اتفقتا على وقف فرض رسوم جمركية جديدة خلال محادثات جرت بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج في الأرجنتين يوم السبت الماضي بعد تصاعد التوترات بينهما على مدى أشهر بشأن التجارة وقضايا أخرى.



ووافقت الولايات المتحدة على عدم زيادة الرسوم الجمركية في أول يناير في حين وافقت الصين على شراء منتجات زراعية من المزارعين الأمريكيين فورا.



واتفق الجانبان أيضا على بدء مباحثات بشأن كيفية حل قضايا تهم البلدان من بينها حماية الملكية الفكرية والحواجز التجارية غير الجمركية والسرقة الإلكترونية.