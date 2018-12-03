ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

إحالة إثيوبي للمفتى لقتله جارته بدار السلام

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 12:22 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
اسلام مقلد
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، بإحالة أوراق قضية طالب إثيوبي متهم بقتل جارته وإلقائها من الطابق السابع في منطقة دار السلام إلى فضيلة المفتي ؛ للبت في قرار إعدامه.

وجاء في أمر إحالة نيابة دار السلام في القضية رقم 229 لسنة 2018، النيابة العامة تتهم "إبراهيم ت"، 18 عاما، إثيوبي الجنسية، طالب، لأنه قتل المجني عليها «سارة ب و»، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وما أن ظفر بها داخل مسكنها حتى قام بمطاردتها فاستغاثت من شرفة مسكنها بالأهالي، إلا أنه قام بحملها وإلقائها قاصدًا من ذلك إزهاق روحها فهوت أرضا مما أحدث بها الاصابات التي أسفرت عن وفاتها، وارتبطت تلك الجناية بسرقة المشغولات والمبالغ النقدية المملوكة للمجني عليها.

واستمعت النيابة إلى أقوال "وليد س ح"، فني حداد، فقد شهد أنه حال توجهه إلى مسكنه سمع استغاثة المجني عليها وأبصرها واقفة بشرفة مسكنها بالدور السابع، من العقار المكون من 12 طابقا، ثم قام المتهم بحملها والقائها من الشرفة إلا أنها تعلقت بسورها فصعد مسرعا رفقة الشاهد الثاني الى مسكن المجني عليها لإنقاذها وقاما بكسر باب الشقة إلا أن المجني عليها عليها سقطت على الأرض قبل إغاثتها فحدثت وفاتها على أثر ذلك، وتمكن من ضبط المتهم مختبئا داخل أحد الدواليب، فتحفظوا عليه عليه وسلموه للشرطة.

وقال مصطفى يونس، 29 عاما، رائد شرطة بمباحث دار السلام، إن تحرياته دلت على قيام المتهم بالصعود إلى مسكن المجني عليها مستغلا معرفته بها لسرقتها وما أن دلف إلى مسكنها حتى أمسك بها محاولا قتلها إلا إنها قاومته وخرجت إلى شرفة مسكنها للاستغاثة بالأهالي فقام بإلقائها من الشرفة قاصدا قتلها فتمسكت بسور الشرفة إلا إنها هوت إلى قارعة الطريق وتوفت.
loading...

ترشيحاتنا

الرداد وإيمي وأحمد رزق يهنئون أشرف عبد الباقي بـ جريما في المعادي.. صور

أول تعليق من مصرية بعد فوزها في انتخابات حزب المحافظين بكندا.. صور

فرانس فوتبول تكشف تفاصيل برنامج حفل جائزة الكرة الذهبية

السيسى يستقبل رؤساء الوفود المشاركة فى إيديكس 2018

علي جمعة يكشف عن عمل واحد يستر 8 آلاف عيب في الإنسان

أول رد فعل من اتحاد السلة بعد الفشل في التأهل إلى كأس العالم

بعد طرده من الأهلي.. جاريدو يدخل تاريخ أفريقيا من أوسع أبوابه

بعد 57 عاما من عضويتها فى الأوبك ..دوافع انسحاب قطر من منظمة الدول البترولية

مجازاة وكيلة وزارة بمصر للبترول بسبب إهدار 3 ملايين جنيه

شاهد..السيسي يلتقط صورة تذكارية مع وفود معرض إيديكس 2018

ذكر يقضي الله به حاجتك دون دعاء

بتهمة الإرهاب.. دعوى قضائية لحل حركة النهضة التونسية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالى كفر موسى بالشرقية للمحافظ: هنموت صعقا بالكهرباء.. صور

سعر صادم لإطلالة ميلانيا ترامب فى الأرجنتين...صور

ننشر الصور الأولى لحادث تصادم عدة سيارات بـ الصحراوى الشرقي

سيرين عبد النور تتألق بإطلالات ساحرة فى ديو المشاهير ..صور

الرداد وإيمي وأحمد رزق يهنئون أشرف عبد الباقي بـ جريما في المعادي.. صور

فيديو

المرور: إجراءات مشددة ضد قائدي التوك توك حال سيرهم على الطرق الرئيسية
الصحة: 4 وفيات وإصابة 26 بحادث تصادم الطريق الصحراوى.. فيديو
شاهد.. الرئيس يتفقد المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والتسليح إيديكس 2018
وزير الدفاع: معرض أيديكس 2018 دليل أمن واستقرار مصر..فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع بجميع المحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز محمد صلاح بجائزة الكرة الذهبية؟

هل تتوقع فوز محمد صلاح بجائزة الكرة الذهبية؟