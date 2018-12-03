إحالة إثيوبي للمفتى لقتله جارته بدار السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، بإحالة أوراق قضية طالب إثيوبي متهم بقتل جارته وإلقائها من الطابق السابع في منطقة دار السلام إلى فضيلة المفتي ؛ للبت في قرار إعدامه.



وجاء في أمر إحالة نيابة دار السلام في القضية رقم 229 لسنة 2018، النيابة العامة تتهم "إبراهيم ت"، 18 عاما، إثيوبي الجنسية، طالب، لأنه قتل المجني عليها «سارة ب و»، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وما أن ظفر بها داخل مسكنها حتى قام بمطاردتها فاستغاثت من شرفة مسكنها بالأهالي، إلا أنه قام بحملها وإلقائها قاصدًا من ذلك إزهاق روحها فهوت أرضا مما أحدث بها الاصابات التي أسفرت عن وفاتها، وارتبطت تلك الجناية بسرقة المشغولات والمبالغ النقدية المملوكة للمجني عليها.



واستمعت النيابة إلى أقوال "وليد س ح"، فني حداد، فقد شهد أنه حال توجهه إلى مسكنه سمع استغاثة المجني عليها وأبصرها واقفة بشرفة مسكنها بالدور السابع، من العقار المكون من 12 طابقا، ثم قام المتهم بحملها والقائها من الشرفة إلا أنها تعلقت بسورها فصعد مسرعا رفقة الشاهد الثاني الى مسكن المجني عليها لإنقاذها وقاما بكسر باب الشقة إلا أن المجني عليها عليها سقطت على الأرض قبل إغاثتها فحدثت وفاتها على أثر ذلك، وتمكن من ضبط المتهم مختبئا داخل أحد الدواليب، فتحفظوا عليه عليه وسلموه للشرطة.



وقال مصطفى يونس، 29 عاما، رائد شرطة بمباحث دار السلام، إن تحرياته دلت على قيام المتهم بالصعود إلى مسكن المجني عليها مستغلا معرفته بها لسرقتها وما أن دلف إلى مسكنها حتى أمسك بها محاولا قتلها إلا إنها قاومته وخرجت إلى شرفة مسكنها للاستغاثة بالأهالي فقام بإلقائها من الشرفة قاصدا قتلها فتمسكت بسور الشرفة إلا إنها هوت إلى قارعة الطريق وتوفت.