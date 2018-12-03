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فن

تعرف على حقيقة وقف عرض الثنائى العظيم بعد ضعف نسب المشاهدة

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 02:03 م
صدى البلد
احمد البهى
نفى فريق عمل المسلسل التركى "الثنائى العظيم" ما تردد بشأن وقف العمل خلال الحلقات القادمة، بسبب ضعف نسب المشاهدة.

تأتي تلك الشائعات بعد أن احتل العمل المرتبطة الأخيرة فى تقارير المشاهدة ، التى صدرت على مدار الأسابيع الماضية.

مسلسل "الثنائى العظيم" من بطولة كرم بورسين وإبراهيم تشيليكول وأويكو كرايل، وتدور أحداثه فى إطار بوليسى أكشن درامي، عن مصطفى جان ومارت بارجا اللذين يعملان بالشرطة إلا أن أسلوبهما مختلف تمامًا عن بعضهما فتحدث بينهما بعض الخلافات والمنازعات التى تتخللها بعض المواقف الكوميدية بينهما، إلا أن هناك مجرما يريد الانتقام منهما فيدبر لهما جريمة انتقامًا مما تسببا له من خسائر، فيتهم كلاهما فى جريمة قتل ولا يجدا حلا أمامهما غير أن يثقا فى بعضهما لكى يبرئا أنفسهما.
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