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ديني

تعرف على 3 أدعية من القرآن الكريم داوم عليها رسول الله

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 05:00 ص
الدعاء
الدعاء
أمل فوزي
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه فيما ورد عن السلف الصالح، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يداوم على ثلاثة أدعية.

وأوضح «الأزهر» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه -صلى الله عليه وسلم- داوم على الدعاء بثلاثة أدعية من القرآن الكريم، وهي: « اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ».

واستشهد بما رواه البخاري، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»، وقوله تعالى: «وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ » الآية 201 من سورة البقرة.
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