تعرف على 3 أدعية من القرآن الكريم داوم عليها رسول الله

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه فيما ورد عن السلف الصالح، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يداوم على ثلاثة أدعية.



وأوضح «الأزهر» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه -صلى الله عليه وسلم- داوم على الدعاء بثلاثة أدعية من القرآن الكريم، وهي: « اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ».



واستشهد بما رواه البخاري، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»، وقوله تعالى: «وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ » الآية 201 من سورة البقرة.