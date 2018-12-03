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محافظات

محافظ دمياط تشهد حفل تنصيب الأنبا ماركوس بكنيسة العذراء مريم

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 08:47 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
محافظات زينب الزغبي
شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط حفل تنصيب وتجليس الأنبا ماركوس "الأسقف العام بحدائق القبة" مطران دمياط وكفر الشيخ ودير القديسة دميانة ببرارى بلقاس بكنيسة العذراء مريم بمدينة دمياط وذلك بحضور الأنبا بولا مطران طنطا والقمص صرابامون مترى وكيل مطرانية دمياط وعددا من الآباء والكهنة و القيادات التنفيذية بالمحافظة .

تقدمت المحافظ بخالص تهانيها للأنبا ماركوس لتوليه كرسيه الجديد مؤكدة ثقتها في نيافته كقائد لشعب الكنيسة وذلك استكمالا لما قدمه نيافة الأنبا بيشوى الذى توفى أوائل أكتوبر الماضى.

يذكر أن نيافة الأنبا ماركوس قد دخل دير الشهيد العظيم مارمينا فى مريوط ونال الرهبة عام 1997 وصار أسقفا عاما في 2014 وخدم في القاهرة بحدائق القبة.

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