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رياضة

تريزيجيه يصنع هدفا في تعادل قاسم باشا مع فنربخشة بالدوري التركي ..فيديو

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 10:30 م
تريزيجيه
تريزيجيه
محمد رشاد
تعادل فريق قاسم باشا مع مضيفه فنربخشة بهدفين لكل منهما اليوم، الاثنين، في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

وحصد قاسم باشا نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف باشاك شهير المتصدر، كما نجح تريزيجيه في صناعة الهدف الأول لقاسم باشا خلال المباراة بعدما حول كرة عرضية إلى مباي دياني، ليضعها المهاجم برأسه في الشباك.

كما حصد فناربخشة نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس عشر، سجل رومان نيوشتادتير و اوزجور سيك لاعب قاسم باشا بالخطأ في مرماه، هدفي فناربخشة في الدقيقتين 44 و45، وتكفل مباي دياني بتسجيل هدفي قاسم باشا في الدقيقتين 22 و 55.
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