تريزيجيه يصنع هدفا في تعادل قاسم باشا مع فنربخشة بالدوري التركي ..فيديو

تعادل فريق قاسم باشا مع مضيفه فنربخشة بهدفين لكل منهما اليوم، الاثنين، في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.





وحصد قاسم باشا نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف باشاك شهير المتصدر، كما نجح تريزيجيه في صناعة الهدف الأول لقاسم باشا خلال المباراة بعدما حول كرة عرضية إلى مباي دياني، ليضعها المهاجم برأسه في الشباك.



