حبس ابنة مسجل خطر ضبط بحوزتها أسلحة نارية ومخدرات بسوهاج



أمرت النيابة العامة بسوهاج بحبس ابنة مسجل خطر 4 ايام علي ذمة التحقيقات عقب ضبطها وبحوزتها أسلحة نارية ومواد مخدرة.



كان اللواء هشام الشافعي، مدير امن سوهاج، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل بضبط "م.ي.ك" 32 عاما ربة منزل وتقيم دائرة مركز شندويل "ابنة مسجل خطر" وبحوزتها 125 جرام افيون، و400 قرص تامول المخدر، و20 قطرة فيدرا بيد، و2 فرد محلي الصنع عيار 9 ملي، ومقبض خشبي ودبشك حديد وشريط ذخيرة و7 طلقات آلي و ميزان حساس هاتف محمول، بمواجهتها اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد الاتجار.



وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسها 4 أيام علي ذمة التحقيق ويراعي التجديد لها في الميعاد القانوني، كما أمرت بضبط وإحضار والدها وشقيقيها وعرضهما فور التمكن من ضبطهما.

