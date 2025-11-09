وزير التموين يشارك في احتفالية سفارة سنغافورة بالعيد الوطني الستين للاستقلال

شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، نيابةً عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم، في الاحتفالية التي أقامتها سفارة جمهورية سنغافورة بالقاهرة بمناسبة الذكرى الستين للاستقلال، ممثلًا عن الحكومة المصرية.

وخلال كلمته في الاحتفال، نقل الدكتور شريف فاروق تهنئة الحكومة المصرية وشعبها لجمهورية سنغافورة، قيادةً وشعبًا، بهذه المناسبة الوطنية الغالية، معربًا عن تقدير مصر لما تمثله تجربة سنغافورة التنموية من نموذج مُلهم في البناء والتقدم، ولما يجمع البلدين من علاقات تاريخية متميزة قوامها الصداقة والاحترام المتبادل.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية في كلمته حرص القيادة السياسية المصرية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعزيز أواصر التعاون مع سنغافورة في مختلف المجالات، ولاسيما في مجالات التجارة، والخدمات اللوجستية، والتعليم الفني، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن هذه الشراكات تجسد تطور العلاقات بين البلدين من التواصل الدبلوماسي والثقافي إلى شراكة تنموية متكاملة تقوم على الرؤية والعمل المشترك.

علاقات تاريخية

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن مصر وسنغافورة تربطهما علاقات دبلوماسية ممتدة تاريخيًا، حين كانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية سنغافورة، مؤكدًا أن تلك العلاقات اتسمت عبر العقود بالحكمة والثبات، وشهدت تعاونًا مثمرًا في مجالات التعليم، والحوكمة، والطاقة، والموانئ الذكية، بما يعكس تلاقي الرؤى بين البلدين في الاستثمار في الإنسان، وبناء القدرات، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف الوزير أن ما يجمع مصر وسنغافورة يتجاوز المصالح الاقتصادية إلى منظومة من القيم المشتركة، تقوم على احترام العمل، والإيمان بالعلم، والتمسك بروح الإصرار والابتكار، مؤكدًا أن مصر ماضية في تعزيز التعاون وبناء الجسور بين آسيا وأفريقيا لتحقيق التنمية الشاملة والاستقرار الإقليمي.

ومن جانبه، أعرب سفير جمهورية سنغافورة بالقاهرة عن تقديره العميق لمشاركة الدكتور شريف فاروق ممثلًا عن الحكومة المصرية في الاحتفال، مؤكدًا اعتزازه بالعلاقات التي تجمع القاهرة وسنغافورة وحرص بلاده على تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي مشاركة وزير التموين والتجارة الداخلية نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء تأكيدًا لحرص الدولة المصرية على توطيد علاقاتها مع الدول الصديقة، وتعزيز حضورها في المحافل الدولية، ودعم أواصر التعاون مع شركائها في آسيا بما يُعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية.