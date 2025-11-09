قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب الآن عيار 21 الأحد 9 نوفمبر 2025 وفق آخر تحديث
خزينة الأهلي تنتعش بمكافأة السوبر المصري
خالد أبو بكر يتقدم بشكوى إلى مجلس الشيوخ للتحقيق في تصريحات ياسر جلال.. فيديو
أحمد موسى: الزمالك قدم أداء جيدا رغم الظروف.. والحكم التركي صارم وعادل
أحمد موسى: أداء الأهلي اليوم رائع .. وطاهر محمد طاهر قدم مباراة استثنائية
أحمد بلحاج يتوج بجائزة هداف بطولة السوبر المصري
محمد الشناوي يحصد جائزة أفضل حارس في بطولة كأس السوبر المصري
لأصحاب المعاشات.. كيف تحصل على 3 أضعاف معاشك من البريد؟
الدنماركي بيس توروب يحقق أول بطولة مع النادي الأهلي
أحمد عبد الباسط يكشف سبب إلغاء هدف الزمالك في لقاء السوبر المصري
الأهلي يتوج بكأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي على حساب الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير التموين يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة توافر السلع الاساسية بالأسواق والتنسيق مع القطاع الخاص

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية
الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية
محمدصبيح

في إطار استعدادات وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستقبال شهر رمضان المبارك، ومع حرصها على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وضمان استقرار الأسواق، عقد اليوم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا، لمتابعة توافر السلع الأساسية بالأسواق، والمطروحة بالمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات التي يعقدها الدكتور شريف فاروق مع الجهات المعنية والقطاع الخاص من المنتجين والتجار، لمتابعة توافر السلع الأساسية ومن ضمنها (الزيت - السكر - الأرز- المكرونة - الدقيق- وغيرها من السلع) استعدادًا لشهر رمضان الكريم، والتأكد من إتاحتها للمواطنين بأسعار مناسبة.

وجاء الاجتماع بحضور اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، و إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (عبر تقنية الفيديو كونفرانس)، والدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد عوض رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والأستاذ حسام الجراحي مساعد الوزير لشئون الرقابة، والمستشار عمرو السيسي المستشار القانوني للوزير، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وخلال الاجتماع، وجّه الوزير بضرورة ضمان توافر السلع الأساسية بالأسواق، مع التنسيق الكامل مع الشركات المنتجة والمورّدين في القطاعين العام والخاص لضمان انتظام عمليات الإنتاج والتوريد، بما يحقق التوازن المطلوب بين العرض والطلب ويُسهم في استقرار الأسعار.

طرح السلع بأسعار مخفضة

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة ستتدخل بكل أدواتها وإمكانياتها لضمان توافر السلع الأساسية وعدم السماح بحدوث أي زيادات غير مبررة في الأسعار، موضحًا أن الوزارة تدخلت بالفعل في شق الإتاحة من خلال توفير السلع الأساسية ومنها ما تم طرحه مؤخرا من سلعة الزيوت الحرة بالمجمعات الاستهلاكية، إضافة إلى الاتفاق مع السلاسل التجارية الكبرى على طرحها بأسعار مخفضة ضمن مبادرة تخفيض أسعار الزيوت.

كما وجّه الوزير بضرورة تشديد الرقابة وتكثيف التعاون بين كافة الأجهزة الرقابية، وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة، ومباحث التموين، والرقابة التموينية بالوزارة، ومديريات التموين بالمحافظات، لضمان انتظام الأسواق وإتاحة السلع الأساسية بوفرة للمواطنين بأسعار عادلة ومنع الممارسات الاحتكارية في كل صورها، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

 استمرار المتابعة اليومية للأسواق

واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة اليومية لحركة الأسواق وتوافر السلع الأساسية بالمجمعات والأسواق، وتكليف الجهات المعنية برفع تقارير دورية حول الموقف التنفيذي لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.

وتؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية على استمرار ضخ كميات كبيرة من السلع بالمجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين، كما أكدت الوزارة على التنسيق المستمر لعمل مبادرات تخفيض أسعار السلع الأساسية خلال الفترة المقبلة ومنها المعارض المتخصصة وأسواق اليوم الواحد وذلك بالتعاون مع كبار المنتجين والتجار والسلاسل التجارية، بما يضمن توفير المنتجات بجودة عالية وسعر عادل للمستهلك المصري.


 

وزير التموين وزارة التموين شهر رمضان السلع الأساسية القطاع الخاص الأسواق السكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

دواجن وبيض

سعر الدواجن الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

الأهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر والقنوات الناقلة

صورة أرشيفية

9 طائرات تهبط اضطرارياً بمطار البصرة بسبب سوء الأحوال الجوية في الكويت

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

حكم نهائي السوبر المصري

مضروب في وشه وممنوع بدوري روشن.. 9 معلومات عن حكم نهائي السوبر

ترشيحاتنا

محافظ بورسعيد يعقد مؤتمرًا موسعًا مع أصحاب الجمعيات الزراعية والمزارعين بمنطقة الخمس كباري

تسليم عقود تمليك الأراضي لأصحاب الجمعيات الزراعية جنوب بورسعيد بعد الانتهاء من سداد المستحقات المالية

محافظ بني سويف

افتتاح فرع القومي للطفولة داخل ديوان عام محافظة بني سويف بشرق النيل

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يتفقد عدداً من المقار واللجان استعدادا لانتخابات مجلس النواب

بالصور

عبير صبري وإدوارد وريهام سعيد فى عزاء والد محمد رمضان

اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
اداورد وعبير صبري وريهام سعيد

حسن الرداد ووفاء مكي .. نجوم الفن فى عزاء والد محمد رمضان

وفاء مكي
وفاء مكي
وفاء مكي

ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة".. الشرقية تتسلم شتلاتها لبدء الغرس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا
الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا
الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

فيديو

عمرو أديب بالجلابية

عمرو أديب يرد على سمر فودة: أعيش في جلباب أبي وحضارة أجدادي

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد