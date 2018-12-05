هل حلق شعر المولود سُنة؟ أمين الفتوى يجيب

قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أنه يُستحبُّ حلق رأس المولود في اليوم السابع، ويستحب التصدّق بوزن الشعر وَرِقًا "فضة" ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى.





وأضاف عبدالسميع، فى إجابته عن سؤال «هل حلق شعر المولود سُنة؟»، أن حلق شعر المولود سُنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فى يوم سابعه وعدم الحلق ليس به ضرر إلا أن يكون هناك ضرر طبي، ولذلك جعل حلق الشعر على الاستحباب فلو كان هناك ضرر لجعل حلق الشعر على الوجوب.



