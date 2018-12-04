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ديني

الإفتاء توضح ضوابط تهذيب الحواجب وتنظيفها.. فيديو

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 12:17 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للمرأة المتزوجة أن تأخذ من حاجبيها وتنظفهما بعد إذن الزوج أو إذا أمرها الزوج بذلك سواء كانت منتقبة أو غير منتقبة، طالما أن ذلك بهدف التزين للزوج.

وأضاف شلبي، ردا على أسئلة الجمهور عبر البث المباشر على صفحة دار الإفتاء قائلا: "أما غير متزوجة فلا يجوز لها الأخذ من الحاجب، فقط يجوز لها تهذيبه فقط إذا استدعت الضرورة ذلك".

وتابع: "هناك بعض من النساء لا يرغبن في إزالة بعض الشعر الزائد حول الحاجب، فيشقرونه بلون البشرة فتبدو أكثر جمالا وهذا يكون جائزا ولا شيء به".
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