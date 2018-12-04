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ديني

دعاء يفتح أبواب الرزق

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 01:54 م
صدى البلد
القسم الديني
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله تبارك وتعالى أمرنا بالدعاء المستمر ومناجاته سبحانه وتعالى والتضرع إليه، لافتًا إلى أنه ليس شرطا الدعاء بصيغة مأثورة أو ما شابه ولكن الأهم هو استشعار الداعي أنه في معية ربه

وأضاف "وسام" خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"، أن المسلم عليه المداومة على ذكر المولى عز وجل ومناجاته، مشيرًا إلى المسلم الذي وفقه الله للدعاء، عليه شكر ربه على هذه النعمة العظيمة ولا يستشعر اي حرج في صيغة ذكره، الامر الذي قد يكون حاجزًا بينه وبين الانغماس في حلاوة الذكر.

وأوضح أمين الفتوى، أن قول "سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم" و"أستغفر الله العظيم" 100 مرة بين أذان الفجر وإقامته، يفتح ابواب الرزق للمسلم كيفما شاء.
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