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أخبار البلد

بروتوكول تعاون بين العربية للتصنيع ومركز الملك عبدالله للأنظمة الدفاعية

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 03:34 م
صدى البلد
كريم الخطيب - محمد إبراهيم
وقعت الهيئة العربية للتصنيع بروتوكول تعاون مع مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير في مجال البحوث والتصميمات والتطوير للأنظمة الدفاعية المختلفة.

وأشاد اللواء ركن محمد سليمان فرغل مدير عام المركز الأردني بإمكانات الهيئة العربية للتصنيع حيث تم الاتفاق على التنسيق لإيجاد الحلول العلمية والتكنولوجية للصناعات الدفاعية.

وشاركت الهيئة العربية للتصنيع بقوة بمعرض «إيدكس 2018» بقوة، ونشاط مكثف للفريق عبد المنعم التراس، حيث آجرى رئيس العربية للتصنيع عددا من اللقاءات وبروتوكولات التعاون مع كبرى الشركات العالمية.

وأكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، علي أهمية إقامة معرض «إيدكس2018» الدولي علي أرض مصر مما يعكس الثقة في امكانياتنا وقدراتنا على تنظيم هذا الحدث الدولي بمشاركة كبري الشركات الدولية في مجال الصناعات الدفاعية والتسليح.

جاء هذا خلال فعاليات اليوم الثاني للمعرض الذي شهد نشاطا مكثفا للفريق عبد المنعم التراس من خلال عقد لقاءات وتوقيع بروتوكولات ومذكرات تفاهم مع كبري الشركات العالمية بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ونقل وتوطين التكنولوجيا.
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