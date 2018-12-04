العصار يستقبل رئيس دويتس الألمانية لبحث مجالات التعاون المشترك

التقى الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، رئيس شركة "دويتس" الألمانية ورئيس مجلس إدارة " اكترا" الممثلة للشركة فى مصر.



جاء ذلك فى إطار اهتمام وزارة الإنتاج الحربي باستثمار معرض EDEX 2018 للإطلاع على إمكانيات الشركات العالمية فى مجال الصناعات الدفاعية المناظرة لشركات وزارة الإنتاج الحربي.



وأكد "العصار"، التعاون الوثيق والممتد منذ فترة طويلة بين شركة " دويتس" الالمانية وشركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) التابعة لوزارة الإنتاج الحربي فى إنتاج وحدات توليد القدرة، مشيدا بالنجاح الملموس لهذا التعاون الذى يدعو إلى ضرورة تعميق هذا التعاون القائم فى مجالات أخرى عديدة.



ومن جانبه أشاد رئيس "دويتس" الألمانية بهذا النجاح الملموس مع وزارة الإنتاج الحربي وعلى ثقته التامة فى إمكانيات وزارة الإنتاج الحربي التصنيعية والبشرية التى تدعو إلى فتح مجالات أخرى للتعاون بين الطرفين، كما أشاد بالجهد المبذول بتنظيم المعرض ليخرج بهذا الشكل الرائع.