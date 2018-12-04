ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

العصار يستقبل رئيس دويتس الألمانية لبحث مجالات التعاون المشترك

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 06:37 م
صدى البلد
كريم الخطيب
التقى الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، رئيس شركة "دويتس" الألمانية ورئيس مجلس إدارة " اكترا" الممثلة للشركة فى مصر.

جاء ذلك فى إطار اهتمام وزارة الإنتاج الحربي باستثمار معرض EDEX 2018 للإطلاع على إمكانيات الشركات العالمية فى مجال الصناعات الدفاعية المناظرة لشركات وزارة الإنتاج الحربي.

وأكد "العصار"، التعاون الوثيق والممتد منذ فترة طويلة بين شركة " دويتس" الالمانية وشركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) التابعة لوزارة الإنتاج الحربي فى إنتاج وحدات توليد القدرة، مشيدا بالنجاح الملموس لهذا التعاون الذى يدعو إلى ضرورة تعميق هذا التعاون القائم فى مجالات أخرى عديدة.

ومن جانبه أشاد رئيس "دويتس" الألمانية بهذا النجاح الملموس مع وزارة الإنتاج الحربي وعلى ثقته التامة فى إمكانيات وزارة الإنتاج الحربي التصنيعية والبشرية التى تدعو إلى فتح مجالات أخرى للتعاون بين الطرفين، كما أشاد بالجهد المبذول بتنظيم المعرض ليخرج بهذا الشكل الرائع.
loading...

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يعتمد لائحة شئون اللاعبين المقدمة من مجدى عبد الغنى

رسميا .. أبا جيفر الإثيوبي يواجه الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

عصام عبد الفتاح عن المذكرة المقدمة ضد سيد عبد الحفيظ: لم نناقش الأزمة من الأساس

سر خسارة محمد صلاح لقب الكرة الذهبية أمام لوكا مودريتش

الكرملين يكشف رد فعل بوتين على إلغاء لقائه مع ترامب فى قمة الـ 20

الأهلي يعلن موعد أول اجتماع لمجلس الإدارة بحضور الخطيب

غيابات بالجملة في تشكيل الأهلي قبل لقاء الجونة

اختيار مصر أول دولة فى العالم لإطلاق خدمة أوبر باص

حارس الأهلي يفتح النار: مدربو حراس مرمى المنتخبات لم يمارسوا الكرة.. بداية الحضرى كارثية.. وجنش عشوائي.. فيديو وصور

وفاء الكيلانى تتألق بفستان أخضر فى تخاريف ..صور

يا فرحة ما تمت.. الإصابة تضرب رامي ربيعة من جديد في تدريب الأهلي

إيران تستفز الولايات المتحدة بخطوة صاروخية جديدة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انخفاض نسبي فى درجات الحرارة بالأقصر والسياح يستمتعون بالطقس فى حضرة الملوك

البنطلون المقلوب والحقيبة فى الحذاء.. أغرب صيحات الموضة فى عام 2018

الطالبات تبدع فى شرح مادة الرياضيات بمعرض العريش.. صور

الشمس الساطعة تجذب السائحين والوفود لزيارة أسوان خلال الشتاء

6 مواقع أثرية مسجلة تراث عالمي في مصر..وأبو مينا مهدد بالخطر..صور

فيديو

جثمان جورج بوش الأب يسجى في مبنى الكونجرس الأمريكي ..فيديو
عبد اللطيف واكد: أوبر باص يوفر 80% من سعر الرحلة.. فيديو
تعرف أكثر على ملامح العلاقات المصرية الكويتية.. فيديو
فيديوجراف.. محمية رأس محمد تحقق إنجازا مصريا جديدا
حارس الأهلي يفتح النار: مدربو حراس مرمى المنتخبات لم يمارسوا الكرة.. بداية الحضرى كارثية.. وجنش عشوائي.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟