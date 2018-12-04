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منوعات

SAMSUNG تكشف عن ميعاد إطلاق أول هاتف من الجيل الخامس

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 06:35 م
صدى البلد
كريم جمال
كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن إطلاق أول هاتف ذكي، متوافق مع شبكة الجيل الخامس 5G في الولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع شركة الاتصالات "فيرايزون" في النصف الأول من عام 2019.

وبحسب سبوتنيك، ستكشف الشركتان عن النموذج الأولي للهاتف الجديد المدعوم من منصة Qualcomm Snapdragon Mobile الرائدة مع مودم Snapdragon X50 5G NR ووحدات لاسلكية، وذلك في مؤتمر Qualcomm Snapdragon Technology السنوي في ماوي، هاواي، هذا الأسبوع الجيل الخامس بين أيديكم".

وستوفر خدمة 5G نطاقا تردديًا كبيرًا وفرصًا أكبر للاتصال بطرق متطورة، إضافة إلى سرعة فائقة في التحميل أسرع من شبكة 4G LTE المستخدمة اليوم، ولم يتم الإعلان تحديدا عن طراز الهاتف الذي سيعمل مع الشبكة الفائقة السرعة الجديدة.
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