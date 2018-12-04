محافظ الشرقية يتابع وحدة التدخل السريع لحل مشكلة تراكمات القمامة

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال وحدة التدخل السريع لحل مشكلة تراكمات القمامة بالمقالب العشوائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لرفع أكوام القمامة المتراكمة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة حفاظًا علي البيئة والصحة العامة للمواطنين.



وأكد محافظ الشرقية أنه توجهت اليوم حملة نظافة لرفع القمامة المتراكمة بأحد المقالب العشوائية بطريق أبو عجوة بمدينة القنايات تحت إشراف "فخري عبد العزيز" مساعد المحافظ وإدارة النظافة بالديوان العام لرفع القمامة باستخدام ١٠سيارات و٣ لودر ونقلها للمدفن الصحي لإعادة الوجه الحضاري والجمال للمدينة.



وأشار المحافظ إلى أن الحملة تواصل أعمالها للقضاء علي ظاهرة المقالب العشوائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطن.