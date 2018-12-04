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أخبار العالم

الإدارة الأمريكية تعلن دعمها لعملية درع الشمال الإسرائيلية على حدود لبنان

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 06:48 م
أرشيفية
أرشيفية
حسام رضوان
قال جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تؤيد بقوة حق إسرائيل في الدفاع عن سيادتها، وتدعو حزب الله اللبناني إلى الامتناع عن التصعيد والعنف.

وبحسب صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، أعربت الإدارة الأمريكية عن دعمها لتحرك الكيان الصهيوني ضد أنفاق الهجوم التي شيدها حزب الله على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

أصدر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بيانا أدان فيه إيران وحزب الله وحث طهران - التي تدعم الجماعة المسلحة - على 'وقف عدوانها' عبر الشرق الأوسط.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد شن عملية تسمى "درع الشمال" ليلة الاثنين لتدمير الأنفاق العابرة للحدود التي بناها حزب الله على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وأعلن عن اكتشاف الأنفاق صباح الثلاثاء وقال إنها بدأت في تدميرها. وقال متحدثه في وقت لاحق ان العملية لن تقتصر على الأراضي الإسرائيلية فقط.

والتقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بروكسل ببلجيكا يوم الاثنين. حيث ناقش الاثنان سبل العمل لمنع النشاط الإيراني في المنطقة - في سوريا والعراق ولبنان- كما حضر الاجتماع رؤساء الموساد ومجلس الأمن القومي وكذا السكرتير العسكري لنتنياهو.
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