نهال نبيل: بدأت الأغانى الشقية في دكان شحاتة.. فيديو

قالت الفنانة نهال نبيل إنها في بداية عملها الفني اعتادت على الأغاني الهادئة مثل تتر مسلسل "سارة" للفنانة حنان ترك وغيره من أغاني الأفلام والمسلسلات التي قامت بغنائها في البداية.



وأضافت نهال نبيل في ندوتها بموقع "صدى البلد" أنها قدمت الريتم السريع في أغاني فيلم "دكان شحاتة" مع الفنان عمرو سعد، وعلقت قائلة: "دكان شحاتة بدأت أغني شقي شوية".



وأشارت نهال، إلى أن صوتها كان متواجدا ولم يختف، لكن الجمهور لم يراها في فيديو كليب أو غيره لعدم توافر جهة منتجة.

