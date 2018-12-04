رئيس الحركة الوطنية يقرر تعيين شفيق هويدي أمينا عاما للحزب بالبحيرة

قرر اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية تعيين شفيق هويدي عضوًا بالأمانة العامة وأمينًا للحزب بمحافظة البحيرة.



وجاء نص القرار أنه بعد الاطلاع علي قانون الأحزاب السياسية رقم (40) لسنة 1977 وتعديلاته وبعد الاطلاع علي لائحة النظام الأساسي واللائحة التنظيمية للحزب وبناءً علي المشاورة مع الأمين العام للحزب وعلى ما عرضه علينا الأمين العام المساعد وأمين التنظيم فقد تقرر الآتي:



المادة الأولى: يعين الأستاذ / شفيق هويدي عضوا بالأمانة العامة للحزب وأمينًا عامًا للحزب بمحافظة البحيرة .

المادة الثانية : ينفذ اعتبارا من تاريخه .



وجاء القرار ممهورًا بتوقيع اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب .