فالفيردي يستبعد ميسي من قائمة مباراة برشلونة فى كأس ملك إسبانيا

أعلن أرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة الإسباني عن قائمة الفريق لمواجهة نظيره كولتورال ليونيسا في إياب دور ال32 من كأس ملك إسبانيا.



وضمت قائمة الفريق كلًا من :



تير شتيجن ، نيلسون سميدو ، ايفان راكيتيتش ، دينيس سواريز ، فيليب كوتينيو ، عثمان ديمبلي ، ياسبر سيليسين ، سيلسين ، مالكوم ، لينجلت ، منير الحدادي ، الينيا ، فيدال ، فيرمايلين ، ميراندا ، ريكي بويج ، كولادو ، أوريول بوسكيتس ، تشومي ، جوليام.



وشهدت القائمة غياب ليونيل ميسي الذي تدرب في الـ "جيم" اليوم والذي فضل فالفيردي إراحته .