سنو وايت سبب إفلاسه .. ما لا تعرفه عن والت ديزني الأكثر فوزا بالأوسكار

يعد واحدا من أكثر الرجال تأثيرا في القرن العشرين، ورغم عدم تبني أحد لأفكاره في البداية إلا أنه ثابر حتى أصبح الأشهر في العالم، إنه والتر إلياس ديزني، المنتج المتخصص في الرسوم المتحركة الذي قدم للأطفال والكبار حول العالم أكثر من 100 فيلم رسوم متحركة وخلد اسمه بمدينة الأحلام التي تحمل لقبه «مدينة ديزني».





ويوافق اليوم 5 ديسمبر الذكرى الـ 117 لميلاد الفنان والمبتكر الأمريكي الراحل، الذي هوى الرسم والتلوين وتخيل الشخصيات ورسمها منذ طفولته.





ويرصد "صدى البلد" حقائق غير معروفة عن والت ديزني.





- ميكي ماوس ليس أول نجاح :

رغم انتشار شخصية ميكي ماوس الكرتونية حول العالم، إلا أنها لم تكن أول شخصية يقوم برسمها والت ديزني وتقديمها للجمهور، حيث سبقها شخصية أوزوالد "محظوظ"، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يصبح فيها شخصية كرتونية، بطلا.





- رفض فكرة الرسوم المتحركة:





مع حماس والت ديزني بأفكاره، وما يمكن تقديمه من خلالها، لكن لم يقم أحد بتصوير أفلام الرسوم المتحركة أو إنتاجها، فلم يظن المنتجون أن الرسوم المتحركة من الممكن أن تحقق مبيعات مرتفعة.





قرر ديزني أن يعتمد على نفسه ويحول أحلامه إلى حقيقة، وقام بإنتاج اول فيلم رسوم متحركة له وكان "سنو وايت والاقزام السبعة"، ولكن أثناء الإنتاج نفذت أمواله وأعلن إفلاسه واضطر إلى خوض معركة لتأمين المزيد من الأموال، وحقق الفيلم بالفعل نجاحا كبيرا، حيث حقق أكثر من 8 ملايين دولار أمريكي في شباك التذاكر.





- ديزني وأفلام الدعاية لجهود الحرب الأمريكية:





في البداية كانت ديزني غير مستعدة للعمل مع الحكومة الأمريكية في مجال الدعاية، حيث شعر ديزني بأن إنتاج مثل هذه الأفلام باتجاهات سياسية؛ قد تشوه سمعته كمبتكر للرسوم المتحركة، ولكن في النهاية وافق على التعاون معهم وأنتج أفلاما مهمة للحكومة الامريكية شملت هذه الرسوم فيلم "الروح الجديدة" الذي تم عرضه في عام 1942 لتشجيع الأمريكيين على دفع ضرائب من دخلهم دعما للحرب، وقام ببطولة الفيلم دونالد داك، حيث عرض في كل دور السينما بجميع أنحاء البلاد.





وبعد عام من عرض هذا الفيلم؛ رشح لجوائز الأوسكار، وقدم ديزني بعدها فيلم أكثر هشاشة عن هتلر كان باسم "دير فورهير" وسخر فيه من النازيين.





وبالإضافة إلى هذه الرسوم، أنتج استوديو ديزني أفلامًا تدريبية للجيش الأمريكي، وصمم شارات للوحدات الأمريكية العسكرية.





- أكثر شخص في العالم فاز بالأوسكار:



