ترامب يسخر من ماكرون بسبب فشل اتفاقية المناخ على يد السترات الصفراء

سخر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من التنازلات التي قدمها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون؛ لتهدئة الاحتجاجات المندلعة في البلاد بواسطة مرتدي السترات الصفراء.





وأوضح ترامب في تغريدة عبر "تويتر"، فإن التنازلات التي قدمها ماكرون إلى السترات الصفراء تكشف فشل اتفاق باريس الخاص بالمناخ.





وكتب ترامب:" أنا سعيد أن صديقي إيمانويل ماكرون والمحتجون في باريس اتفقوا على نهاية، قد توصلت إليها منذ عامين. اتفاق باريس هو سيء بالأساس لأنه يتسبب في ارتفاع أسعار الطاقة للدول المسئولة بينما يعطي تبرئة لبعض أسوأ الملوثين".



