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أخبار العالم

ترامب يسخر من ماكرون بسبب فشل اتفاقية المناخ على يد السترات الصفراء

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 04:06 ص
صدى البلد
حسام جابر
سخر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من التنازلات التي قدمها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون؛ لتهدئة الاحتجاجات المندلعة في البلاد بواسطة مرتدي السترات الصفراء.

وأوضح ترامب في تغريدة عبر "تويتر"، فإن التنازلات التي قدمها ماكرون إلى السترات الصفراء تكشف فشل اتفاق باريس الخاص بالمناخ.

وكتب ترامب:" أنا سعيد أن صديقي إيمانويل ماكرون والمحتجون في باريس اتفقوا على نهاية، قد توصلت إليها منذ عامين. اتفاق باريس هو سيء بالأساس لأنه يتسبب في ارتفاع أسعار الطاقة للدول المسئولة بينما يعطي تبرئة لبعض أسوأ الملوثين".

وأضاف ترامب في تغريدة أخرى:" في العالم، أنا أريد هواء نظيفا ومياها نظيفة، وقطعت خطوات عظيمة في تحسين البيئة في أمريكا. لكن دافعي الضرائب الأمريكيين، والعمال الأمريكيون لا ينبغي أن يدفعو لتنظيف تلوث الدول الأخرى".
ترامب يسخر من ماكرون بسبب فشل اتفاقية المناخ على يد السترات الصفراء
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