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ثقافة

13 ديسمبر.. فرقة كنوز تقدم روائع الموسيقى العربية بمسرح الجمهورية

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 08:01 ص
صدى البلد
أ ش أ
تنظم دار الأوبرا المصرية، حفلا تحييه فرقة "كنوز" الموسيقية بقيادة الفنان محمود درويش، وذلك مساء يوم الخميس الموافق 13 ديسمبر الجاري على مسرح الجمهورية.

ويتضمن برنامج الحفل تقديم باقة مختارة من أعمال التراث العربي الأصيل من بينها:"حبك نار لمحمد الموجي، وحياتك يا حبيبي لسيد مكاوي، موعود لبليغ حمدي، لأجل النبي لمحمد الكحلاوي، كل ده كان ليه لمحمد عبد الوهاب، حبيبي وعنيا لمحمد فوزي، صورة لكمال الطويل واسلمي يا مصر".

كما يقدم نجوم الفرقة مختارات متنوعة من أعمال كبار الملحنين من بينها :"يا وحشني رد عليا، جميل جمال لفريد الأطرش، أنا قلبي إليك ميال لمحمد الموجي، أي دمعة حزن لا، بعيد عنك لبليغ حمدي، لعبة الأيام لرياض السنباطي، "بافكر في اللي ناسيني" والربيع لفريد الأطرش".

يذكر أن فرقة "كنوز" للموسيقى العربية تأسست عام 2004 على يد المطرب محمود درويش، بهدف تقديم أعمال الموسيقى العربية التراثية والحديثة بأصوات واعدة وتضم مجموعة من أمهر العازفين، وقدمت العديد من الحفلات الناجحة في مختلف الأماكن الثقافية بمصر، ولاقت الفرقة استحسان الجمهور والنقاد.
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