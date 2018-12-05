اتحاد الكرة يعقد اجتماعا تكميليا الاثنين المقبل

يعقد يوم الاثنين المقبل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى أبوريدة اجتماعا تكميليا فى مقر الجبلاية بالجزيرة من أجل مناقشة العديد من الملفات على الساحة الرياضية.



ومن المقرر أن يناقش مجلس الإدارة شكل دورى القسم الثانى والثالث خلال الموسم القادم بعدما طرح أعضاء الاتحاد مقترح تطبيق دورى المحترفين.



كما يناقش مجلس الإدارة أيضا برنامج إعداد منتخب مصر للمشاركة فى إطار نهائيات كأس الأمم الأفريقية فى 2019.