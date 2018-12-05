ندوة بإعلام بئر العبد تحث على الكشف الطبي قبل الزواج

نظم مجمع إعلام بئر العبد، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة حول الشباب والصحة الإنجابية، بمقر مجمع إعلام بئر العبد، وحضرها مجموعة من قطاع الشباب وطلبة مدرسة بئر العبد الثانوية التجارية المشتركة.



وبحسب بيان، اليوم الأربعاء، حاضر في الندوة الدكتور عبد العزيز محمد سالم، مدير الإدارة الصحية ببئر العبد، وأشرف على تنظيمها طلعت الحفني، كبير إعلاميين بهيئة الاستعلامات.



وقال عبد الفتاح الإمام، مدير مجمع إعلام بئر العبد، إن الندوة ناقشت الندوة الصحة الإنجابية للشباب، وضرورة توقيع الكشف الطبي قبل الزواج والأخطار الناجمة عن زواج الأقارب.



وقد تم الرد على أسئلة الطلبه التى تعلقت بإنخفاض وارتفاع الضغط عند السيده الحامل والأضرار الناجمه عن زواج الأقارب.



ووجهت الندوة الحضور بأهمية التحليل والفحص الطبى للمقبلين على الزواج للكشف عن أى أمراض ومراعاة تنظيم الأسرة لتوفير حياة كريمة.



كما تطرق الحديث عن حملة فيروس سى والكشف عنه ؛ والأمراض السارية وطرق الوقاية من فيروس سي وأنواع الفيروسات وأخطرها ونسبة نجاح العلاج.



وأوصى الحضور عمل حملات مفاجأه على صالونات الحلاقه للوقايه من الإصابه بفيروس سي والتوعية بعدم استخدام الأدوات الشخصية للغير.