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فن

غدا.. الحكمي يطلق ألبومه الجديد على راديو 9090

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 04:26 م
صدى البلد
شيري نبيل
يحل المطرب السعودي إبراهيم الحكمي، غدا الخميس، ضيفا على راديو "9090"، وذلك ببرنامج "الليلة عندك" الذى يقدمه الإذاعى فادى إبراهيم.

ووافق "الحكمى" على دعوة الراديو 9090، لإطلاق ألبومه الجديد "تحياتى" بشكل حصري من خلال البرنامج، على أن يعود مرة أخرى إلى السعودية بعد انتهاء الحلقة مباشرة.

يذكر أن "الحكمي" طرح مؤخرا أغنيته الجديدة "مهما تبعد"، وذلك عبر اليوتيوب، وهى من كلمات وألحان أحمد زعيم، وتوزيع أحمد الأمين، وهندسة صوتية ياسر أنور.

برنامج "الليلة عندك" يذاع كل يوم خميس من الرابعة عصرا ولمدة ساعتين على الهواء.
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