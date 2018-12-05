رسميا .. الزمالك يواجه القطن التشادي في دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية

أصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على موعد مع مواجهة قوية أمام القطن التشادي فى منافسات دور الـ32 من منافسات الكونفدرالية الإفريقية .



وتأهل القطن التشادى لمواجهة الزمالك في دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية بعد الفوز في مجموع المباراتين على غوميدو بطل توجو.



ومن المقرر ان تكون مواجهة الذهاب بين الزمالك والقطن التشادى أحد أيام 13 أو 14 او 15 ديسمبر الجارى بينما تكون مباراة العودة أحد أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته .



